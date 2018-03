SPOLTORE ENSEMBLE 2014, IL FESTIVAL SARÀ ORGANIZZATO DAL TEATRO GHIONE DI ROMA

SPOLTORE. Sarà il Teatro “Ghione” di Roma a occuparsi della gestione artistica e organizzativa della 32esima edizione del Festival “Spoltore Ensemble”, in programma dal 16 al 21 agosto 2014. La Commissione tecnica, che ha avuto il compito di gestire l’espletamento

della gara, procederà a breve alla ratifica ufficiale dell’assegnazione.

Sono 6 le offerte pervenute a seguito del bando indetto dall’Amministrazione comunale, al fine di individuare un congruo numero di soggetti qualificati da invitare a una successiva procedura negoziata. La Commissione ha valutato in maniera positiva la proposta presentata dal direttore artistico del Teatro Ghione, Ercole Macarone Palmieri. Un valido professionista che, sul palcoscenico di Via delle Fornaci, ha portato alcuni dei più importanti nomi del panorama teatrale

e non solo. Il cartellone degli spettacoli e degli appuntamenti del Ghione, nato nel 1980 per volere della celebre attrice Ileana Ghione, è generalmente caratterizzato da un’intensa programmazione e da una filiera di personaggi di indiscutibile valore artistico.

Per l’edizione numero 32 del Festival Spoltore Ensemble, è previsto l’arrivo di interpreti e artisti di grande rilievo. Il programma completo degli spettacoli che, dal 16 al 21 agosto, animeranno il centro storico, sarà reso noto in occasione di una conferenza stampa, che si svolgerà nei prossimi giorni.