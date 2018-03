ESTORCE DENARO MINACCIANDO AL MADRE, ARRESTATO

TORRICELLA SICURA. I Carabinieri della stazione di Torricella Sicura (Teramo) hanno posto ai domiciliari, su ordinanza di custodia del gip di Teramo, con l'accusa di estorsione, C.C, un 40enne del posto. L'uomo, con problemi di tossicodipendenza, vessava la madre minacciandola per avere i soldi. La donna ha denunciato il fatto ai Carabinieri che hanno trasmesso un rapporto alla Procura, che ha chiesto ed ottenuto il provvedimento. La donna non vive con il figlio, per cui il giudice ha ritenuto applicare i domiciliari.