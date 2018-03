INSTALLA TELECAMERE IN AUTO E SMASCHERA CHI GLI RIGAVA L'AUTO

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Mal tollerava che quella donna gli parcheggiasse sempre davanti casa, nonostante la sosta avvenisse su strada pubblica.

Piu' di una volta la proprietaria della vettura si era ritrovata graffi sulla carrozzeria. Un atto vandalico di cui non sapeva chi ne fosse l'autore e perche' avesse preso di mira proprio la sua macchina. E' stato cosi' che per smascherare il possibile autore, ha deciso di farsi installare da un elettrauto le telecamere in auto. Le cam hanno registrato l'uomo mentre riga la carrozzeria. La donna ha cosi' incastrato l'autore dei danni alla sua auto ed ha consegnato il filmato ai carabinieri della stazione di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) che hanno denunciato L.L. 66 anni del posto con l'accusa di danneggiamento aggravato continuato.