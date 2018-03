A PESCARA FIACCOLATA PER LA PALESTINA

POLITICA. PESCARA. Mercoledì 16 luglio alle ore 21 si terrà la fiaccolata per la Palestina. La partenza è fissata al Largo Madonnina e la marcia si sposterà fino alla Nave di Cascella.

«L’Italia deve condannare lo stato di Israele, fondato su una politica di apartheid, di esclusione e ghettizzazione della popolazione palestinese, di repressione feroce e indiscriminata contro un intero popolo colpevole di voler esistere libero e indipendente sulla propria terra», commenta il coordinamento Solidarietà con la Palestina.

«Manteniamo la nostra attenzione e facciamo costante informazione su quello che avviene nel Mediterraneo ed in Medio Oriente: non basta manifestare e poi tornare a casa come spesso è avvenuto. Organizziamo la nostra solidarietà al popolo palestinese innanzitutto conoscendolo, e allo stesso tempo denunciamo tutto quello che sui nostri territori vede la complicità con la politica economica, statale e militare in favore dello stato sionista. Aderiamo come richiesto da tutte le componenti del popolo palestinese e dalle associazioni pacifiste israeliane alla campagna BDS (boicottaggio, disinvestimento, sanzioni) verso Israele. Chiediamo che le istituzioni, anche quelle abruzzesi, interrompano ogni collaborazione con le istituzioni israeliane».