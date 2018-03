ASSE ATTREZZATO: FINO AL 18 APERTO SOLO SVINCOLO TORRI CAMUZZI

PESCARA. Fino a venerdi' 18 luglio per entrare a Pescara l'unico svincolo aperto sara' quello di Porta Nuova/Universita' (Torri Camuzzi). Lo rende noto il vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio.

«Tutti gli altri resteranno chiusi perche' - spiega - la ditta sta operando proprio sulla sede stradale, ubicazione tale da non con sentire una riapertura progressiva delle altre uscite per la citta'. In direzione Chieti, invece, le rampe sono e restano tutte praticabili. I disagi saranno limitati ai prossimi giorni, non e' escluso che il cantiere possa chiudersi prima di venerdi' se le condizioni meteo consentiranno un tranquillo svolgersi dei lavori dovuti».