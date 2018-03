PESCARA. BANDO PER COMMERCIO SU ARENILE

PESCARA. E’ stato pubblicato il bando per attività di commercio itinerante sulla spiaggia. Si tratta di un avviso che riguarderà 8 permessi di vendita per frutta di stagione e granite/noci di cocco.

«Si tratta di un passo per cercare di regolarizzare tutte le attività che si svolgono nella nostra città, sia che si trovino fronte mare, sia all’interno», ha detto l’assessore al Comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, «Un inizio di una serie di interlocuzioni che stiamo facendo con la categoria per capire come agire senza dover ricorrere alle sanzioni».



+++ Qui il bando