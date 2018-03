INFORTUNI LAVORO: CADE DA CARRELLO IN HOTEL E FINISCE IN OSPEDALE

ALBA ADRIATICA. S'infortuna cadendo dal carrello dei panni sporchi che era andato a ritirare in un hotel di Alba Adriatica (Teramo). L'incidente che ha provocato un trauma cranico al dipendente di una ditta marchigiana che si occupa della fornitura di biancheria alberghiera e' avvenuto oggi durante l'ora di pranzo. M.C., 33 anni di Giulianova (Teramo), era andato a ritirare la biancheria sporca. Nel tentativo di farne entrare il piu' possibile nel carrello sarebbe salito sul cumulo di panni. Avrebbe saltellato perdendo, poi, l'equilibrio cadendo all'indietro procurandosi un trauma cranico. Immediatamente soccorso dal 118, l'operaio e' stato trasportato all'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero (Teramo) e, poi, in neurochirurgia a Teramo per essere tenuto sotto osservazione. Non corre comunque pericolo di vita. Sul posto sono andati anche i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica