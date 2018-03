INCIDENTI STRADALI: INVERSIONE SU SUPERSTRADA, GRAVE 30ENNE

LANCIANO. Fa inversione a U sulla Fondovalle Sangro e un'auto lo travolge. Un 30enne di Paglieta (Chieti) è in prognosi riservata in Neurochirurgia a Pescara dopo un incidente avvenuto sulla provinciale 652 in località Cerratina di Lanciano. Al momento della manovra azzardata sopraggiungeva l'auto di un operaio della Sevel che andava al lavoro e non ha fatto in tempo a frenare. Anche lui ferito, ma solo con qualche contusione. Sul posto ambulanze, elisoccorso del 118 e Polstrada di Lanciano.