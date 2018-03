MARK WORLD GUITAR IL 26 LUGLIO A PESCARA

SPETTACOLO. PESCARA. Si svolgerà il 26 luglio presso l’Aurum di Pescara l’evento organizzato dal Mark World Guitar Night 2014 e che segna una collaborazione di grande prestigio fra il Mark World, il Conservatorio di Pescara e il Comune di Pescara che ha patrocinato la manifestazione. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Marco Alessandrini, l'assessore alle Politiche culturali Giovanni Di Iacovo, il maestro Angelo Valori e Marco De Virgiliis, organizzatore dell'evento. «Una sinergia che ci piace e che diventerà un modello, soprattutto in un momento di difficoltà economiche come quello che stiamo vivendo dentro e fuori da Palazzo di Città – così il sindaco Marco Alessandrini – Il 26 potremo assistere ad uno spettacolo di grande qualità, con artisti conosciuti a livello internazionale e farlo allargando il pubblico non solo agli estimatori, ma alla cittadinanza che vorrà esserci».

«Grandi nomi del mondo del rock resi possibili grazie alla virtuosa collaborazione fra istituzioni e privati – ha aggiunto l’assessore alle Politiche Culturali Giovanni Di Iacovo – è un modello che deve diventate la linea che ci guiderà per il futuro. Ed è una line che ci consente di avere un dialogo trasparente e continuativo con le forze economiche della città che farà crescere l’intera proposta culturale pescarese».