VASTESE CALCIO SCRIVE AL COMUNE: «RISPONDETE ALLE NOSTRE RICHIESTE O RISCHIAMO LA STAGIONE»

SPORT. VASTO. La Vastese calcio 1902 ha inoltrato al Comune un sollecito per la dichiarazione di disponibilità dello Stadio Aragona per la partite interne del Campionato di Eccellenza Abruzzese 2014/2015. «Il sollecito – spiega una nota della società - segue la formale richiesta del 3 luglio 2014 alla quale il Comune di Vasto non ha dato, inspiegabilmente, alcuna risposta. Si fa presente che l'indicazione del "terreno di gioco" per le gare interne è un requisito essenziale della domanda di iscrizione che, in assenza, non può essere presentata. Con l'allegato trasmesso abbiamo sollecitato l'amministrazione comunale, individuata nelle sue più alte cariche, ad attivarsi entro il 16 luglio 2014 rendendoci la chiesta dichiarazione. Qualora la "dichiarazione di disponibilità" dell'impianto sportivo non pervenisse nei tempi utili per la presentazione della domanda di iscrizione, la stessa partecipazione della Vastese 1902 al Campionato di Eccellenza Regionale Abruzzese potrebbe essere seriamente compromessa».