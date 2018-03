SIMULA FURTO AUTO PER COPRIRE IL FIGLIO, DENUNCIATA

CRONACA. TERAMO. La Squadra Mobile ha identificato e segnalato alla Procura della Repubblica di Teramo e alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di L’Aquila, 3 persone di etnia rom, di cui un minorenne ed una donna, per concorso nel furto in un’abitazione di un signore anziano di Piano della Lente.

I tre si erano introdotti forzando una persiana del piano terra ed erano riusciti a portar via oggetti in oro per circa quattromila euro. Il rientro del figlio del proprietario li aveva indotti a fuggire da una finestra del primo piano, da un’altezza superiore a cinque metri. I poliziotti hanno poi verificato che tre persone si erano poco dopo presentate al pronto soccorso: uno di essi, il diciassettenne, presentava una grave frattura alle caviglie dovuta, come da parere dei sanitari, verosimilmente proprio all’essere caduto da una certa altezza. Gli agenti sono riusciti anche ad individuare l’autovettura, parcheggiata non molto distante dalla casa dove era stato commesso il furto, ed utilizzata per la fuga, che risultava intestata alla madre della donna che faceva parte della “banda”. I poliziotti hanno accertato che la signora poco dopo il furto, ne aveva denunciato la sottrazione ma, in realta’, il veicolo era stato ritrovato poche ore dopo proprio nelle vicinanze dell’abitazione degli indagati. I tre sono stati cosi’ denunciati per furto e la donna per ultimo citata per simulazione di reato.