CARABINIERI. COMANDANTE DI CRISTOFORO PARTE PER MISSIONE KFOR

POPOLI. Il Capitano Antonio Di Cristofaro, giunto a Popoli lo scorso settembre, cede momentaneamente il Comando della Compagnia Carabinieri al suo vice, tenente Tonino Marinucci, poiché impegnato in Kosovo nell’ambito della missione Nato Kfor.Di Cristofaro, già operativo in Kosovo nel 2012/2013 in qualità di capo ufficio operazioni ed intelligence, riassumerà il comando della Compagnia di Popoli entro la primavera del 2015.Nell’ambito della missione internazionale Kfof, i nostri carabinieri sono di stanza a Pristina con un Reggimento denominato M.S.U. (Multinational Specialized Unit) le cui regole d’ingaggio sono il presidio ed il controllo del territorio nella città di Mitrovika, ai confini con la Serbia.Oltre 20 Paesi concorrono al consolidamento sociale/politico/istituzionale del piccolo Stato balcanico che, al termine di un sanguinoso conflitto civile inter-etnico tra serbi ed albanesi, nel 2008 si è proclamato indipendente da Belgrado in maniera unilaterale.