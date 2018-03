INCIDENTI: PESCARA, RAMO SI STACCA E COLPISCE AUTO, 2 FERITI

PESCARA. Un grosso ramo secco si stacca da un albero e colpisce un'auto. Ferite lievemente le due persone che viaggiavano a bordo della macchina. Si tratta dei coniugi B.M, 50 anni, e F. P., 43 anni, entrambi di Montesilvano (Pescara). L'episodio e' avvenuto nella tarda mattinata di sabato a Pescara e precisamente a Colle Innamorati.

Nello specifico, il ramo si e' staccato improvvisamente e ha invaso la carreggiata andando a colpire la parte anteriore e il cofano della macchina. Fortunatamente il conducente dell'auto ha fatto in tempo a frenare e ad evitare conseguenze peggiori. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione dell'albero e i vigili urbani per i rilievi. I coniugi sono stati trasportati all'ospedale di Pescara per trauma toracico causato dallo scoppio degli airbag.