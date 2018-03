INCIDENTI LAVORO: SI RIBALTA TRATTORE A TOLLO, È GRAVE

TOLLO. Un agricoltore di Tollo (Chieti), A.L., 56 anni, è arrivato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara sabato pomeriggio per le lesioni riportate in seguito ad un incidente con il trattore, avvenuto nel pomeriggio nelle campagne del comune del Chietino. Stando alle prime informazioni, il mezzo su cui stava lavorando l'uomo si sarebbe ribaltato, finendogli addosso. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, che hanno trasportato in elisoccorso il 56enne a Pescara. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della stazione di Tollo.