AUTO CONTRO ALBERO CADUTO IN STRADA, DUE FERITI

PESCARA. Un albero secco cade in strada e un'auto gli finisce contro, due coniugi di 49 e 50 anni sono rimasti feriti in modo non grave. E' accaduto in zona Colli Innamorati a Pescara. L'albero ha invaso la carreggiata e il conducente del mezzo, a pochi metri, non ha fatto in tempo a frenare. Soccorsi dal 118 i coniugi sono stati trasportati in ospedale per compressione toracica dovuta allo scoppio degli airbag. Sul posto Polizia municipale per i rilievi e Vigili del Fuoco per rimuovere l'albero.