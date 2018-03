TENTA IL SUICIDIO, TROVATO E SALVATO DURANTE RICERCHE SCOMPARSO

SAN VALENTINO. Ha tentato il suicidio in auto, ingerendo dei medicinali, ed e' stato salvato dai carabinieri che erano presenti in maniera massiccia sul territorio per le ricerche di una persona scomparsa. E' successo ieri nella zona di San Valentino, nel pescarese, sulla strada regionale 487. A tentare il suicidio e' stato un cameriere 56enne di Ortona (Chieti), depresso, che ha ingerito dei medicinali e lasciato un biglietto in auto, insieme alle confezioni semivuote dei farmaci ingeriti. Lo hanno notato i carabinieri, che stavano cercando un 82enne scomparso da martedi', e hanno praticato le prime manovre per rianimarlo mentre allertavano il personale del 118, che ha soccorso, rianimato e condotto in ospedale l'uomo, ora ricoverato in osservazione. L'uomo scomparso, invece, e' stato trovato morto.