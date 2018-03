INCIDENTI LAVORO: URTO IN PILKINGTON, SVERSATO LIQUIDO

SAN SALVO. Sversamento di liquido da un camion in movimento nello stabilimento Pilkington di San Salvo (Chieti) nel pomeriggio. La notizia è contenuta in una nota firmata Comitato lavoratori Pilkington. La conferma in tarda serata dalla fabbrica. Il materiale, si è appreso, è gasolio. Il mezzo adibito allo scarico ha urtato qualche ostacolo e il liquido è fuoriuscito. Immediati gli interventi di contenimento.