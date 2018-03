SPOLTORE. SICUREZZA, IN ARRIVO 1.239.000,00 EURO PER LE SCUOLE

SPOLTORE. In arrivo 1.239.000,00 euro dalla Regione Abruzzo per i lavori di “Miglioramento sismico della scuola Materna ed Elementare ‘Tiziana Fagnani’, sita in Piazza Marino di Resta a Santa Teresa.L’Amministrazione comunale di Spoltore, intenzionata a garantire un ambiente sano e idoneo per i più giovani, si è attivata fin da subito per richiedere i fondi statali necessari. E così, il 18 marzo 2013, l’Ente ha sottoscritto con la Regione il ‘Disciplinare d’Attuazione’, contenente le condizioni generali per la corretta esecuzione del piano. Nello specifico, i lavori previsti nel progetto definitivo consistono nella realizzazione di rinforzi strutturali basati sull’introduzione di setti in calcestruzzo armato, con il rivestimento di pilastri e con rinforzi mediante fibre di carbonio incollate su travi, che permetteranno di consolidare la struttura raggiungendo un grado di sicurezza superiore all’80 per cento.Gli interventi dovranno essere ultimati entro dicembre 2015.