MARTEDI' 15 ARRIVA LA COMMISSIONE ANTIMAFIA A L'AQUILA

L'AQUILA. La Commissione Parlamentare Antimafia sarà in missione a l’Aquila martedì 15 Luglio, per approfondire la situazione sulle attività di prevenzione e repressione delle infiltrazioni mafiose nei lavori del post-terremoto, sia pubblici che privati, ed in generale per un’analisi della presenza delle mafie nel territorio.

I lavori inizieranno in Prefettura alle ore 9.45 con le audizioni del Prefetto, del Questore, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, del Comandante Provinciale del Corpo Forestale, nonché del Capo Centro DIA di Napoli e del Coordinatore del Gruppo interforze centrale emergenza ricostruzione.

A seguire, verranno auditi il Procuratore Distrettuale Antimafia di L'Aquila Fausto Cardella ed il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Diana De Martino.

Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle 14.15 con l’audizione del Sindaco di L'Aquila Massimo Cialente.

Alle 15.30 ci sarà una conferenza stampa con la Presidente, On. Rosy Bindi, al termine della quale la delegazione della Commissione farà un sopralluogo nel centro storico di L’Aquila.