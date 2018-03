PESCARA. ASSE ATTREZZATO RIAPERTO PER IL FINE SETTIMANA

PESCARA. Dalle ore 15,30 di oggi le rampe dell’asse attrezzato torneranno tutte accessibili, sia in entrata per Pescara, sia in uscita per Chieti. I lavori, come precedentemente annunciato, riprenderanno lunedì 14 luglio. A tale proposito si sottolinea che per entrare a Pescara l’unico svincolo aperto sarà quello di Porta Nuova/Università (Torri Camuzzi). Chiusi tutti gli altri. In uscita dalla città dunque direzione Chieti, invece, le rampe saranno tutte praticabili.