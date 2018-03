COMUNE MONTESILVANO. ASSEGNATE LE PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

MONTESILVANO. Prosegue la formazione delle commissioni consiliari del Comune di Montesilvano. Undici in totale quelle costituite, composte ciascuna da undici membri del consiglio comunale.

Presidente della I Commissione, Affari Istituzionali, Amministrativi, Generali, Personale, Decentramento è Adriano Tocco (Montesilvano in Comune), vicepresidente Manuel Anelli (Movimento 5 Stelle); Valter Cozzi (Ncd/Udc) è il presidente della II Commissione, Bilancio, Finanze, Patrimonio e Programmazione, affiancato dal vicepresidente, Feliciano D’Iganzio (Pd); Ernesto De Vincentiis (Montesilvano Futura) e Gabriele Di Stefano (Pd) sono presidente e vicepresidente della III Commissione, Urbanistica, Demanio e Assetto del Territorio; La IV Commissione Lavori Pubblici ed Ecologia è stata assegnata a Corrado Di Battista (Mont. Futura) e al vicepresidente Feliciano D’Ignazio (Pd); Danilo Palumbo è il presidente della V Commissione, Servizi Pubblici, Trasporto, Mobilità e Viabilità, mentre il vicepresidente è Manuel Anelli; La VI Commissione, Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Terziario, Turismo, è presieduta da Carlandrea Falcone (FI) e Paolo Rossi (Mont. Democratica); Alessandro Pompei (Montesilvano in Comune) è stato nominato presidente della VIII Commissione, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Associazionismo, mentre Paolo Rossi è il vicepresidente. Sono due donne, Barbara Di Giovanni (Ncd/Udc) e Paola Ballarini (M5S), a presiedere in qualità rispettivamente di presidente e vicepresidente la IX Commissione, Politiche occupazionali, Giovanili, Comunitarie, Pari Opportunità. Infine l’XI Commissione, Vigilanza, Controllo e Garanzia, è stata assegnata al capogruppo del Movimento 5 Stelle, Manuel Anelli. Vicepresidente Valter Cozzi (Ncd/Udc).

Lunedì si terranno le elezioni della VII Commissione, Sanità e Servizi Sociali e della X Commissione, Statuto e Regolamenti.

Nominati anche i componenti della Conferenza dei Capigruppo che risulta così composta:

Umberto Di Pasquale , presidente del Consiglio Comunale; Francesco Maragno, sindaco; Deborah Comardi, capogruppo Consiliare Forza Italia; Barbara Di Govanni, capogruppo Consiliare Nuovo Centro Destra – UDC; Adriano Tocco, capogruppo Consiliare Montesilvano in Comune; Ernesto De Vincentiis, capogruppo Consiliare Montesilvano Futura; Pietro Gabriele, capogruppo Consiliare Partito Democratico; Manuel Anelli, capogruppo Movimento Cinquestelle; Lino Ruggero, capogruppo Consigliare Montesilvano Democratica; Enea D’Alonzo, capogruppo Consiliare Abruzzo Civico.