L’AQUILA. CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE SULLA MOVIDA

L’AQUILA. Servizio straordinario di polizia sulla “movida”.

Le forze dell’ordine hanno istituito posti di controllo e al termine del servizio sono state controllate, in totale, 234 persone e 130 veicoli e sono state contestate 17 violazioni al Codice della Strada.

Tutte le persone controllate alla conduzione di veicoli sono state sottoposte agli accertamenti effettuati con precursore ed etilometro e, al termine dei controlli, sono state riscontrate due violazioni per guida in stato di ebbrezza di cui una avente rilevanza penale.



Unitamente ai controlli su strada, sono stati effettuati anche accertamenti amministrativi in 7 locali notturni, nel corso dei quali è stato riscontrato il rispetto dell’orario di chiusura di tutti i locali controllati.