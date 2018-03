INCIDENTI LAVORO: OPERAIO CADE DAL PALCO, PROGNOSI RISERVATA

CIVITELLA DEL TRONTO. Un operaio di 53 anni, in servizio al Comune di Civitella del Tronto come Lsu, e' rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio durante i lavori di montaggio del palco allestito per un saggio nella frazione di Villa Lempa. L'uomo stava montando una tavola del palco quando, nel tentativo di agganciarla al piano, la tavola stessa si e' ribaltata facendo cadere all'interno dell'intelaiatura. L'uomo ha battuto il fianco ed ha riportato un trauma toracico con la lesione di alcune costole. Trasportato in ospedale a Sant'Omero (Teramo), il 53enne lavoratore socialmente utile e' stato trasferito in rianimazione dove si trova in prognosi riservata ma non corre pericolo di vita.

Stamani, le autorita' comunali sono andate far visita all'uomo che ha trascorso tranquillamente la notte. Il palco e' stato parzialmente sequestrato mentre la Medicina del Lavoro della Asl sta accertando le condizioni di sicurezza.