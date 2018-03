PRESI DAL PANICO IN ACQUA, TRE BAMBINI TRATTI IN SALVO A ROSETO

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Tre bambini sono stati salvati mentre annaspavano in acqua. Un giovane della "Omnia" che si occupa dell'assistenza sull'arenile stamani ha tratto a riva i minori nel tratto di spiaggia compreso tre lo stabilimento balneare Orsa Minore e Lido Lina. I bambini sono stati colti da un attacco di panico in acqua ed hanno rischiato l'annegamento. I bambini stanno bene. «E' una stagione molto difficile viste le condizioni meteo-marine sempre molto incerte», commenta il responsabile della Omnia, Marco Angelini. Tutte le operazioni sono state svolte in coordinamento diretto con l'ufficio marittimo di Roseto degli Abruzzi.