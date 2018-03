POLIZIA: LUNEDI' INAUGURAZIONE NUOVA SOTTOSEZIONE PRATOLA PELIGNA

PRATOLA PELIGNA. Lunedi' 14 luglio alle ore 11, il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per l'Abruzzo Emilio Guerrini e l'Amministratore Delegato della Societa' "Strada dei Parchi" S.p.A., Cesare Ramadori, inaugureranno la nuova struttura della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna recentemente realizzata nei pressi del Casello di Pratola Peligna al Km 136+800 dell'A/25. La nuova struttura, di circa 1000 mq di superficie interna e 9500 mq di spazi esterni, realizzata grazie alla convenzione stipulata tra la Societa' "Strada dei Parchi" ed il Ministero dell'Interno, contribuira' ad offrire un servizio piu' efficace sia all'utente dell'autostrada, in considerazione della sua ubicazione nei pressi del Casello, ma anche a tutta la cittadinanza in generale grazie anche agli ampi spazi a disposizione.

La Sottosezione di Pratola Peligna, costituita il primo febbraio 1985, vigila sulla circolazione autostradale della A/25 da Torano a Pescara-Villanova, tratto autostradale lungo 112 chilometri, che mette in comunicazione la fascia tirrenica con quella adriatica, caratterizzato da forti pendenze, presenza di numerosi viadotti e gallerie.

E' incardinata nell'ambito della Sezione Polizia Stradale di L'Aquila, diretta dal primo dirigente Massimiliano Ponti, e conta al momento 48 unita' oltre al comandante, Ispettore Superiore della Polizia di Stato Marcello Roselli. La competenza territoriale del Reparto e' vasta tanto da abbracciare 4 Provincie e cioe' Rieti, L'Aquila, Chieti e Pescara, e 5 Procure della Repubblica: Rieti, Avezzano, Sulmona, Chieti e Pescara.