VIDEOGIOCHI: MAXICONTROLLO NEL PESCARESE SU 147 APPARECCHI

PESCARA. E' andata avanti per quattro giorni una maxi operazione dei carabinieri della compagnia di Popoli (Pescara), coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro, finalizzata ad una serie di verifiche amministrative sull'esercizio del gioco lecito. Sono state controllate 147 tra "new-slot" e VLT, apparecchi dislocati in 20 sale giochi e bar di tutti i comuni di competenza della compagnia dell'Arma e non sono emerse irregolarita'. L'obiettivo era da una parte verificare la regolarita' del gettito fiscale attraverso il corretto collegamento degli apparecchi alla rete telematica e dall'altra garantire che l'utente degli apparecchi usufruisca di macchinette "pulite". Anche in questa zona l'utilizzo delle macchinette e' forte e proprio l'esistenza di questo fenomeno ha fatto scattare il controllo.