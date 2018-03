MALTEMPO: FULMINE COLPISCE QUADRO ELETTRICO ASILO CHIUSO

PESCARA. Il maltempo che sta imperversando in queste ore nel pescarese, e in particolare nell'area Vestina, con piogge violente, sta creando dei problemi. Questo pomeriggio nel corso di un violento temporale, un fulmine ha colpito il quadro elettrico esterno di un asilo comunale che si trova a Penne (Pescara). La struttura era fortunatamente chiusa da alcuni giorni per la fine dell'anno scolastico, e la scarica elettrica ha provocato un piccolo incendio che dal quadro elettrico ha poi sviluppato soprattutto del fumo che si è propagato esternamente ai locali dell'asilo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia, coordinati dal capitano Massimiliano Di Pietro. I danni sono comunque limitati.