OPERAIO TRAVOLTO E FERITO DA ROTOBALLA DURANTE MIETITURA

CASTILENTI. Un operaio albanese di 23 anni e' rimasto ferito durante il lavoro nei campi in contrada Santa Croce a Castilenti (Teramo). Stava collaborando alla mietitura quando e' stato travolto dalla ruota di paglia il cui peso ha fatto riportare traumi da schiacciamento specie alla schiena e al torace. E' stato trasportato in elicottero al Mazzini di Teramo. L'incidente agricolo e' avvenuto in mattinata. Le condizioni dello straniero sono gravi ma non corre pericolo di vita.