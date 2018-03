CONSIGLIO REGIONALE: ELETTI I PRIMI PRESIDENTI DI COMMISSIONE

POLITICA. ABRUZZO. Maurizio Di Nicola (Centro Democratico) per la Prima Commissione (Bilancio, Affari generali e istituzionali), Pierpaolo Pietrucci (PD) per la Seconda Commissione (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) e Lorenzo Berardinetti (Regione Facile) per la Terza Commissione (Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive). Sono i primi Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, eletti nel corso delle sedute di insediamento di ieri pomeriggio. Vice Presidenti sono stati eletti Gianni Chiodi (Prima Commissione, Forza Italia), Emilio Iampieri (Seconda Commissione, Forza Italia), Gianluca Ranieri (Terza Commissione, M5S). I Consiglieri segretari, infine, saranno Alberto Balducci (Prima, PD), Mario Olivieri (Seconda, Abruzzo Civico) e Camillo D'Alessandro (Terza, PD). Le votazioni continueranno oggi con l’elezione dei Presidenti della Quarta Commissione (Politiche europee, internazionali, Programmi della Commissione europea, Partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea), della Quinta (Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro), della Commissione di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento.