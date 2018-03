VIABILITA': PESCARA, NUOVA PROCEDURA GARA PER SP 539

APPALTI. PESCARA. Con la firma della determina da parte del dirigente ai Lavori pubblici Paolo D'Incecco, e' stato ufficialmente dato il via alla nuova procedura di gara della Provincia di Pescara che portera' alla realizzazione dei lavori di miglioramento della strada ex statale 539, con la creazione di una variante a Manoppello nel tratto tra la Fornace e il bivio di Manoppello alto (si tratta di un secondo lotto). Un intervento da tre milioni di euro finanziato dalla Regione. La precedente gara relativa a questo intervento e' andata deserta perche' cinque offerte presentate sono state escluse e le altre tre non erano rispondenti al progetto posto a base d'asta. Per superare lo stallo si e' ritenuto opportuno mettere a punto il progetto esecutivo, che inizialmente era inserito nella prima gara, e promuovere un nuovo e diverso bando. Si ritiene che entro l'estate sara' individuata la migliore impresa concorrente per poi far partire i lavori.