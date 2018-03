M5S:«CLIMATIZZARE GLI OSPEDALI»

ABRUZZO. «Rivolgo al Presidente della Regione un appello affinche' ponga in essere ogni opportuna iniziativa per dotare i presidi ospedalieri della Regione Abruzzo di sistemi adeguati di climatizzazione nei reparti e non solo nei locali adibiti ad ufficio». E' quanto chiede il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari dopo aver effettuato un sopralluogo nei reparti e negli uffici dell'ospedale di Pescara.

«Quasi tutti i reparti - dice - sono sprovvisti di un sistema di condizionamento dell'aria ed i pazienti sono costretti a subire, altre alla sofferenza causata dalla patologia, il tormento del caldo torrido estivo. Le gia' compromesse condizioni psicofisiche dei pazienti indubbiamente peggiorano in situazioni di caldo estremo».