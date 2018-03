FARINDOLA, MERCOLEDÌ IL GIORNO DELLA VERITA’ PER IL PECORINO AL CACAO

GASTRONOMIA. FARINDOLA. Sarà la Casera consortile di Farindola ad ospitare domani, mercoledì 9 luglio alle ore 11:30, le operazioni di valutazione che gli esperti dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio effettueranno sulle dieci forme di Pecorino stagionate 12 mesi avvolte nel cacao: è questo il punto di arrivo del Viaggio del Formaggio iniziato durante l’edizione 2013 di Pecorino & Pecorini.

La manifestazione organizzata dall’associazione culturale La Zanzara, ha dato vita l’estate scorsa alla rievocazione simbolica dell’antico viaggio che i pastori compivano per portare il prezioso prodotto delle loro pecore dai pascoli sui monti al borgo medievale di Farindola. Da quel viaggio né è iniziato un altro lungo un anno: tanto è durata la stagionatura di dieci forme di Pecorino avvolte in un involucro di fave di cacao finemente macinate e impastate con un 15 % di miele.

A rendere possibile l’esperimento le aziende Astolfi, Marcella, Martinelli e Masseria del Parco, che hanno messo nelle mani del Maestro cioccolataio Ezio Centini dieci forme da 2 chilogrammi ognuna: l’affinatura, eseguita sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, rivelerà i suoi frutti domani mattina.

Sarà il pool di esperti dell’Onaf ad assaggiare e testare la specialità mai prodotta prima al mondo, per stimarne le caratteristiche e valutare anche economicamente l’eccellenza di Farindola mescolata con l’innovativa esperienza del cacao. Una volta stabilito il prezzo, il Pecorino al cacao verrà battuto all’asta via internet: «Il ricavato dell’asta – spiega Luca Labricciosa, presidente dell’associazione La Zanzara – contribuirà a promuovere le eccellenze del territorio di Farindola in tutto il mondo, e ad allestire la settima edizione di Pecorino & Pecorini, in programma dall’8 al 10 agosto 2014».