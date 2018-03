PREMIO MICHETTI, A MILANO LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE

CULTURA. FRANCAVILLA AL MARE. Mercoledì a partire dalle ore 12,00, nella sala convegni di Intesa Sanpaolo, in piazza Belgioioso n. 1 a Milano, si terrà l’evento Betting On Italy. Tutela e Valorizzazione del Made in Italy verso l’Expo 2015, organizzato dal Wylford Consortium di Milano in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, in cui sarà presentata la nuova edizione Premio Michetti di Francavilla al mare che quest’anno ha per oggetto il tema del cibo sostenibile e dell’alimentazione nell’arte e nel cinema.

Tra gli altri è prevista la partecipazione in giuria della nota regista Lina Wertmuller, che presenzierà l’evento di apertura in programma il prossimo 26 Luglio nella Fondazione Michetti a Francavilla al Mare. Relazioneranno per la circostanza Vincenzo Centorame (Presidente Fondazione Michetti) e Tiziana D’Achille (Direttrice Accademia di Belle Arti di Roma). La cerimonia inaugurale ci sarà sabato 26 luglio, al Museo di Piazza San Domenico, a Francavilla al Mare, alle ore 19,00. Oltre al tradizionale concorso è prevista una mostra dedicata a Franco Marrocco, Italo Bressan e Alessandro Savelli dal tema “Call for Papers” a cura di Giovanni Iovane. E’ inoltre prevista una sezione dedicata alla conservazione dei Premi Michetti, alla quale hanno lavorato gli allievi dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila con la direzione di Grazia De Cesare.