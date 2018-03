FURTO NEL PROGETTO CASE L'AQUILA: RUBATI GIOIELLI DA 15 MILA EURO

L'AQUILA. Furto di gioielli in oro e diamanti da 15 mila euro all'Aquila negli alloggi antisismici del progetto C.a.s.e., in particolare nel quartiere della frazione di Roio.

Il colpo è avvenuto lunedì in pieno giorno, ai danni di una cittadina rumena che ha denunciato l'accaduto alla polizia di Stato. Rientrando in casa a ora di pranzo, la donna si è accorta che ignoti erano penetrati nell'alloggio al secondo piano dopo aver forzato la finestra del soggiorno e avevano predato da alcuni cassetti della sala e della camera da letto gioielli in oro e contanti per 450 euro. Particolarmente interessante l'elenco della refurtiva: un orologio in oro con quattro rubini, un paio di orecchini in oro e diamanti, due braccialetti in oro giallo e una catenina in oro con un ciondolo. Delle indagini si occupa la squadra Mobile della questura dell'Aquila, sul posto è intervenuta anche la Scientifica. Secondo quanto si è appreso, gli inquirenti coordinati dal dirigente Maurilio Grasso sono fiduciosi di arrivare a catturare i responsabili.