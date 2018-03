ANZIANO SCOMPARE DA CASA DI RIPOSO NEL PESCARESE

PESCARA. Un anziano di 82, Mario Senese è scomparso all'ora di pranzo di oggi da una casa di riposo di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara). L'uomo che era ricoverato nella struttura per anziani ha fatto perdere le sue tracce, abbandonando a piedi la struttura. Il personale della casa di riposo, una volta verificato che l'uomo era introvabile, ha lanciato l'allarme alla sala operativa del 112. I carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Popoli (Pescara) , coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro hanno immediatamente avviato le ricerche nella zona della Val Pescara con uomini e mezzi senza però esito. L'avviso di scomparsa é stato poi diramato a tutte le Compagnie, Stazioni carabinieri e commissariati di polizia della regione. L'uomo già una volta era scomparso per poi essere ritrovato. In ansia i familiari dell'ottantenne che potrebbe, aver preso un pullman o un treno per allontanarsi dal paese.