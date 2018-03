TORNA A ROSETO LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PESCA CON LA SCIABICA

ROSETO. Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Roseto degli Abruzzi, la conferenza stampa di presentazione

Arriva a Roseto la 3° edizione della Rievocazione Storica della Pesca con la Sciabica. L’iniziativa, nata nel 2012 grazie, è organizzata dal “Comitato Palio della Sciabica delle Città Marinare” e si svolgerà sabato 12 luglio, a partire dalle ore 17:00 circa, presso il Lungomare Sud, zona Pontile.

Il programma prevede, intorno alle ore 17:00, la Rievocazione della Pesca con la Sciabica; alle ore 19:30 ci sarà la Santa Messa in onore dei pescatori, celebrata in vista della Giornata del Mare, fissata dalla Cei per il 13 luglio, da padre Antonio Ghidoni; a partire dalle 20:30 avrà inizio la distribuzione gratuita dei “prodotti marinari” a tutti i presenti. Il menù prevede mezze maniche alla marinara, vongole alla marinara ed alici fritte, insalata, frutta, vino e acqua. La rievocazione sarà allietata da gruppi folkloristici e dalla band rosetana delle Ombre che proporrà musica anni ’60 e ’70.