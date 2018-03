IN VACANZA A SILVI RUBANO TV IN UN SUPERMERCATO, ARRESTATI

TERAMO. I carabinieri della compagnia di Giulianova hanno arrestato, in flagranza di reato per furto aggravato, un 27enne di Celano e un 49enne di Ovindoli. I due si sono impossessati, nel supermercato Cityper di Silvi Marina, di due televisori a led del valore di circa 600 euro, fuggendo poi a piedi senza pagarli alla cassa. Il responsabile del supermercato ha informato i carabinieri che hanno rintracciato i due nelle vicinanze, fermandoli. I due, che erano ancora in possesso della refurtiva, alloggiano presso un resort di Silvi dove stanno trascorrendo la vacanze: sono stati arrestati e accompagnati ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.