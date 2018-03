A25: CHIUDE PER UNA NOTTE LO SVINCOLO CHIETI/PESCARA

CHIETI. Chiude per una notte il casello autostradale Chieti/Pescara sulla A25. A partire dalle ore 22 di domani, mercoledì 9 luglio, e fino alle 7 del mattino di giovedì, si lavorerà alle rampe di accesso dello svincolo Chieti/Pescara per il rinnovo del manto di d’asfalto della pavimentazione.

Trattandosi di uno dei principali svincoli dell’autostrada che collega l’Abruzzo con Roma, al fine di ridurre al minimo possibili disagi ai propri clienti, la concessionaria Strada dei Parchi ha deciso di lavorare in orari notturni, quando cioè i livelli di traffico, in particolare quello dei pendolari, sono meno rilevanti. Dopo le ore 7 del mattino il casello di Chieti/Pescara verrà riaperto.

Per coloro che devono viaggiare di notte domani 9 luglio, a partire dalle ore 22 e fino alle sette di giovedì 10, consigliamo due percorsi alternativi sia in entrata che in uscita dall’autostrada A25:



· in entrata: per quanti dall’area metropolitana Chieti-Pescara sono diretti su A25/A24/Roma/L’Aquila si consiglia l’ingresso in autostrada allo svincolo di Manoppello, mentre per chi è diretto verso la A14 si consiglia l’ingresso sulla A25 allo svincolo di Villanova.



· in uscita: ai veicoli provenienti dalla A25 e diretti verso Chieti è consigliata l’uscita allo svincolo di Manoppello, mentre chi deve raggiungere Pescara può scegliere se uscire allo svincolo di Manoppello in direzione Chieti Scalo per immettersi sull’Asse Attrezzato oppure, anche per chi proviene dalla A14, proseguire sulla A25 per uscire dall’autostrada al casello di Villanova.