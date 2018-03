TRAVOLTI DA TREBBIATRICE DURANTE MIETITURA,2 FERITI NEL TERAMANO

CELLINO ATTANASIO. E' di due feriti, di cui uno particolarmente grave, il bilancio di un incidente agricolo avvenuto nella campagna di Valviano, nel comune di Cellino Attanasio (Teramo). Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due operatori agricoli (un uomo di 60 anni ed uno di 39) sono stati travolti dalla mietitrebbia durante i lavori di mietitura del grano. L'incidente e' avvenuto intorno alle 16.30. La causa potrebbe ricondursi ad un guasto all'impianto idraulico del mezzo agricolo che stava operando su un punto scosceso del terreno. Il mezzo e' stato posto sotto sequestro per le effettive verifiche. Sul posto oltre ai carabinieri ed ai vigili del fuoco, sono intervenuti il 118 da Atri e Bisenti, nel Teramano e due elisoccorso dall'Aquila e Pescara. Il 60enne si trova ricoverato a Teramo il 39enne a Pescara, Entrambi hanno un politrauma.