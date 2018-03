TROVA PORTAFOGLI CON 800 EURO E LO CONSEGNA A CARABINIERI

MONTESILVANO. Ha trovato un portafogli con 800 euro all'interno e lo ha consegnato ai carabinieri che si sono attivati per far riavere tutto al legittimo proprietario. E' successo a Montesilvano. E' stata una donna a rintracciare il portafogli in corso Umberto e a farlo avere ai militari dell'Arma dopo aver visto che dentro c'erano documenti e denaro. Il legittimo proprietario ha riavuto tutto dai carabinieri e ha ringraziato sia la donna che il personale in servizio in caserma.