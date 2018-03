DROGA: CONIUGI SPACCIATORI IN MANETTE A ROSETO DEGLI ABRUZZI

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Due coniugi di Roseto degli Abruzzi (Teramo) di 53 e 49 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Giulianova (Teramo), la scorsa notte per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i militari erano sulle loro tracce avendo raccolto notizie ed elementi che portavano ai coniugi quali autori di spaccio di cocaina a consumatori del luogo. Ieri sera i carabinieri si sono appostati nei pressi della loro abitazione, constatando l'arrivo di alcune persone del luogo per acquistare lo stupefacente. Dopo i primi riscontri i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 30 grammi di cocaina gia' suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, due piante da due metri ciascuna di marijuana, 1.300 euro in contanti quale presunto provento illecito dell'attivita' di spaccio, un bilancino di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. I coniugi si trovano agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.