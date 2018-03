INCIDENTI STRADALI: AUTO CONTRO MOTO GRAVE UN 40ENNE

TORTORETO. Un uomo di 40 anni in sella alla sua motocicletta e' rimasto ferito, la scorsa notte, a seguito dello scontro con una vettura che lo precedeva sul lungomare Sirena a Tortoreto (Teramo). Il centauro e' stato disarcionato ed e' finito con la testa sul lunotto posteriore della vettura che e' stato sfondato. Il 40enne e' stato trasportato all'ospedale di Giulianova (Teramo) per le gravi ferite riportate e si trova ora in prognosi riservata. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo), il motociclista seguiva la vettura. L'impatto si sarebbe verificato durante il tentativo del centauro di superare il veicolo che pare stesse svoltando su una strada perpendicolare al lungomare.