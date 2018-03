TRASACCO. CITTADINO MAROCCHINO IN MANETTE PER DETENZIONE DI DROGA AI FINI DI SPACCIO

TRASACCO. Un cittadino marocchino arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di H.A. 31enne, extracomunitario di origine marocchina tratto in arresto dai militari della Stazione Carabinieri di Trasacco per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio nel centro marsicano, insospettiti dallo straniero, hanno deciso di procedere al controllo, rinvenendo, nel corso della perquisizione personale 5 dosi di cocaina e hashish confezionate in ampolline di cellophane. Ammanettato e condotto in caserma veniva dichiarato in stato d’arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.