INCONTRO SU OMBRINA MARE CON MARIA RITA D’ORSOGNA

VASTO. Domenica 6 Luglio alle ore 20.30 presso la Sala Convegni della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Vico Raffaello 1 (nei pressi della Cattedrale San Giuseppe), a Vasto, il Meet Up Histonium del M5Stelle Vasto organizza un incontro-dibattito con la Prof.ssa Maria Rita D’Orsogna dal titolo “Ombrina mare dal 2008 al 2014: una storia di resistenza collettiva”. Durante l'incontro verranno ripercorse le tappe che hanno segnato la storia del progetto dal 2008 ad oggi, a meno di un mese dalla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni alla nuova procedura. Invitiamo quanti hanno a cuore il futuro della nostra Costa, la salvaguardia ambientale e la salute nostra e delle generazioni future a partecipare all’incontro.