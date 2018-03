DUE ABRUZZESI PEDALANO FINO AD OLYMPIA PER IL RISPETTO DELLA TREGUA OLIMPICA

PESCARA. Sensibilizzare sul rispetto della tregua olimpica, periodo di “cessate il fuoco” che non viene rispettato, nonostante le risoluzioni Onu che impegnano i Paesi aderenti a cercare soluzioni pacifiche dei conflitti durante la celebrazione dei giochi olimpici invernali ed estivi.

Con questo obiettivo due abruzzesi, Valerio Di Vincenzo, presidente della Fondazione Olos, e Peter Ranalli, ciclo regista, pedaleranno, dal 7 luglio, alla volta di Olympia. L’iniziativa è stata presentata nel pomeriggio, presso il negozio Ruota+ di Pescara.

Seguendo le tracce dell’eroe Milone, il campione più osannato dell'antichità e allievo del celebre Pitagora, i nostri partiranno da Crotone e, pedalando fino a Brindisi, si imbarcheranno per la Grecia. Qui il ciclo-tour proseguirà fino a Olympia, per concludersi nel porto di Igoumenitsa. La motivazione che spinge i due ciclisti abruzzesi ad affrontare un’avventura “on the road” a pedali sulle strade elleniche e dell'antica Magna Grecia è quella di ripristinare una relazione tra gli antichi ideali Olimpici e la modernità. Durante il tragitto da Crotone a Olympia verrà girato il documentario dal titolo “Bike4Truce2014 - on the road to Olympia”.