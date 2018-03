SVOLTE DI POPOLI ILLUMINATE, ATTIVATO L'IMPIANTO DELLA PROVINCIA

POPOLI. E' stato attivato ieri sera, a Popoli, l'impianto di illuminazione realizzato dalla Provincia di Pescara sulla strada delle "svolte", la nota gara automobilistica estiva. Le luci, spiegano il presidente Guerino Testa e l'assessore Mario Lattanzio, sono state accese, grazie al nuovo impianto, nel tratto che va dalla casa cantoniera fino al bivio che conduce all'ospedale. La decisione di installare questi cinque lampioni della pubblica illuminazione è stata assunta dalla Provincia per aumentare il livello di sicurezza di questo tratto di strada, non solo ai veicoli ma anche ai pedoni e a chi circola in bici.

In questa zona c'è un incrocio che si presenta a livello rialzato e si è ritenuto opportuno intervenire, commenta Lattanzio, tenendo conto in particolare del continuo transito delle auto in arrivo dall'aquilano, anche di notte, e del passaggio dei camion. I lampioni si ricollegano al "percorso" della pubblica illuminazione comunale, conclude Lattanzio, ed è proprio il Comune a fornire l'energia.