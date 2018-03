ALPINISTA PERDE L'APPIGLIO SUL GRAN SASSO, SALVATO IN PARETE

TERAMO. E' in ospedale all'Aquila un 58enne romano infortunatosi ieri durante una scalata ai Pilastri di Intermesoli sul Gran Sasso. Sulla via Nuvole Barocche ha perso l'appiglio ed è volato giù con un blocco di calcare. L'amico in cordata ha chiamato il 118, giunto con elicottero, tecnico del Soccorso Alpino e sanitari. Dopo le prime cure in parete l'uomo è stato trasportato in ospedale solo con alcune fratture. L'elicottero è poi tornato per recuperare l'altro alpinista e i soccorritori del Cnsas.