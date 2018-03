CARABINIERI, IL COLONNELO SAVINO GUARINO LASCIA L’AQUILA

CRONACA. L’AQUILA. Il colonnello Savino Guarino, comandante provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, lascerà a giorni l’attuale incarico, in quanto trasferito al Comando Generale per assumere il prestigioso incarico presso la “Commissione condizione generale del personale dell’Arma dei Carabinieri”, un ufficio di stretta e diretta collaborazione del Comandante Generale dell’Arma. Giunto nel settembre 2010, immediatamente dopo il terremoto, che ha devastato il capoluogo abruzzese, in qualità di comandante provinciale ha seguito in prima persona tutte le operazioni direttamente connesse con l’emergenza post-sisma, coordinando l’attività dei Carabinieri di verifica e controllo del territorio e delle attività connesse alla ricostruzione. Sono stati effettuati complessivamente circa 250 accessi ispettivi e sottoposte a controllo oltre 1100 ditte operanti nel settore pubblico e 620 operanti nel privato.