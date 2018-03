IMPRESE, IN COMUNE A PESCARA PRIMI INCONTRI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

POLITICA. PESCARA. Si è svolto ieri un primo incontro fra l’amministrazione comunale di Pescara e le associazioni di categoria con la presenza dell’assessore alle attività produttive Giacomo Cuzzi, il consigliere comunale Piero Giampietro e i vertici delle associazioni aderenti a Rete Imprese Italia: erano presenti Dino Lucente per

Casartigiani, Carmine Salce per Cna, Luca Di Tecco per Confartigianato Imprese, Riccardo Padovano per Confcommercio e Raffaele Fava e Gianni Taucci per Confesercenti. Presente anche il dirigente Gaetano Silveri. «Abbiamo voluto da subito segnare una svolta nelle relazioni con i rappresentanti della vera forza economica della città, ovvero le piccole imprese – spiegano Cuzzi e Giampietro – perché nessuno cali più

dall’alto decisioni che incidono sulla vita quotidiana di migliaia di imprese e famiglie. L’incontro di ieri non sarà episodico: istituiremo una vera consulta per dare concretezza al concetto di partecipazione».

Molti i temi affrontati con le associazioni di categoria, dalla tassazione comunale alla promozione turistica, dalla viabilità commerciale alla lotta all’abusivismo, dai mercati rionali a quelli coperti. Nei prossimi giorni sono in programma incontri con le altre associazioni di imprese.