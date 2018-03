ORTONA, CONSENTITA PESCA AL MOLO SUD DEL PORTO

ORTONA. Consentita la pesca presso il molo sud del Porto di Ortona.

E’ quanto stabilito da una ordinanza della capitaneria di Ortona lo scorso 20 giugno. L’esercizio della pesca ricreativa con canna è stata peraltro richiesta da numerosissimi cittadini Ortonesi che considerano tale attività come profondamente radicata negli usi e consuetudini locali. Per quanto concerne le altre aree portuali, continua a permanere il divieto di pesca, tuttavia, in riferimento al Molo Nord sono stati avviati i contatti con l’Amministrazione Comunale di Ortona per realizzare un varco pedonale al cancello di accesso esistente per consentire l’agevole e sicuro ingresso dei pescatori ricreativi alla struttura. In relazione alla possibilità di pesca dal Molo Nord (nei pressi del fanale di colore verde) la capitaneria comunica che non risulta fisicamente possibile consentire l’espletamento dell’attività di pesca in quanto ricadente all’interno di aree portuali ad accesso ristretto ai fini port-security. Inoltre i pescatori dovrebbero transitare su banchine commerciali dove vengono espletate operazioni portuali come la movimentazione di carichi pesanti e solidi alla rinfusa nonché nei pressi del terminal destinato alla movimentazione di idrocarburi.